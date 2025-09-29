Стало известно о смерти на СВО троих родных братьев в течение года

В Бурятии сообщили о смерти троих родных братьев Александра, Максима и Андрея Борисовых на специальной военной операции (СВО) в течение года. Об этом пишет местный паблик «Хоринск онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

В феврале 2024 года стало известно о смертельном ранении старшего из братьев Андрея Борисова. А 19 января 2025 года пропал без вести самый младший их них — Александр. Как позже выяснится, его не стало 20 января. Максим Борисов также получил несовместимые с жизнью травмы в ходе боевого задания в апреле.

Россияне росли в многодетной семье. У них остался еще один брат и две сестры.

Ранее сообщалось о подполковнике МВД из Оренбургской области, который пошел на СВО вслед за сыном и стал свидетелем того, как тому раздробило руку в результате атаки Вооруженных сил Украины. В результате травмы у бойца перестал разжиматься кулак, однако он все равно вернулся на фронт.