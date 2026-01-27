Реклама

Стало известно о сокрушительном поражении польской бригады НАТО в Донбассе

Baijiahao: Польская бригада НАТО потерпела сокрушительное поражение в Донбассе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Силы НАТО, находящиеся на Украине, понесли тяжелые потери в Донбассе в начале 2026 года. Об этом пишут аналитики китайского издания Baijiahao.

По их информации, речь идет о так называемом «добровольческом альянсе», который столкнулся с разгромным поражением от российской армии после масштабного наступления на этом направлении.

«Были задействованы значительные силы и современное вооружение, включая системы радиоэлектронной борьбы», — говорится в материале.

В частности, как утверждает издание, была практически полностью уничтожена польская бригада, воюющая в Донбассе, в результате чего моральный дух европейских военных оказался сломлен.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании, министр по делам ветеранов Эл Кернс заявил, что контингент вооруженных сил стран «коалиции желающих» на Украине, который планируется разместить на территории страны после урегулирования вооруженного конфликта с Россией, должен обеспечить перевооружение украинских войск.

