Власти разъяснили британцам выгоду от размещения войск на Украине

МО Британии: Контингент Запада на Украине должен обеспечить перевооружение ВСУ

Контингент вооруженных сил стран «коалиции желающих» на Украине, который планируется разместить на территории страны после урегулирования вооруженного конфликта с Россией, должен обеспечить перевооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании, министр по делам ветеранов Эл Кернс в ответ на запрос члена Палаты общин (нижней палаты парламента), с текстом ответа ознакомилась «Лента.ру».

«После прекращения боевых действий Многонациональные силы для Украины станут видимой и ощутимой международной поддержкой возвращения Украины к миру, укрепляя ее способность восстанавливать безопасность и стабильность», — высказался чиновник.

Кернс прокомментировал вопрос о возможном участии Вооруженных сил Британии в составе контингента «коалиции желающих» и назвал следующие цели размещения войск стран Запада:

содействие восстановлению и реорганизации сухопутных войск ВСУ;

предоставление экспертов в области подготовки кадров;

обеспечение украинской армии материально-техническим обеспечением и вооружением.

По мнению представителя британского Минобороны, размещение западного контингента на территории Украины обеспечит Киеву возможность восстановления экономики, привлечения международных инвестиций и тесной евроатлантической интеграции.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об угрозе масштабного военного конфликта в случае размещения западных войск на Украине. По его словам, «коалиция желающих» всеми силами стремится сорвать мирное урегулирование конфликта, навязав неприемлемые для России условия.