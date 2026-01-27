Реклама

13:43, 27 января 2026

Власти разъяснили британцам выгоду от размещения войск на Украине

МО Британии: Контингент Запада на Украине должен обеспечить перевооружение ВСУ
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Контингент вооруженных сил стран «коалиции желающих» на Украине, который планируется разместить на территории страны после урегулирования вооруженного конфликта с Россией, должен обеспечить перевооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании, министр по делам ветеранов Эл Кернс в ответ на запрос члена Палаты общин (нижней палаты парламента), с текстом ответа ознакомилась «Лента.ру».

«После прекращения боевых действий Многонациональные силы для Украины станут видимой и ощутимой международной поддержкой возвращения Украины к миру, укрепляя ее способность восстанавливать безопасность и стабильность», — высказался чиновник.

Кернс прокомментировал вопрос о возможном участии Вооруженных сил Британии в составе контингента «коалиции желающих» и назвал следующие цели размещения войск стран Запада:

  • содействие восстановлению и реорганизации сухопутных войск ВСУ;
  • предоставление экспертов в области подготовки кадров;
  • обеспечение украинской армии материально-техническим обеспечением и вооружением.

По мнению представителя британского Минобороны, размещение западного контингента на территории Украины обеспечит Киеву возможность восстановления экономики, привлечения международных инвестиций и тесной евроатлантической интеграции.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об угрозе масштабного военного конфликта в случае размещения западных войск на Украине. По его словам, «коалиция желающих» всеми силами стремится сорвать мирное урегулирование конфликта, навязав неприемлемые для России условия.

