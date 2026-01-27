Реклама

14:52, 27 января 2026Россия

Российских политиков заподозрили в попытке соскрести с себя «цветную» репутацию

Депутат ГД Делягин: Похоже, ЛДПР соскребает с себя репутацию одного из ее цветов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Политики из российской партии ЛДПР могут стараться соскрести с себя «цветную» репутацию. В этой попытке их заподозрил депутат Госдумы Михаил Делягин, его рассуждения опубликованы в Telegram.

Этими словами депутат отреагировал на сообщения о вступившей в партию «Кукле Тане» — одевающейся как Барби и коллекционирующей фигурки с ней блогере Татьяне Тузовой. «Похоже, после смерти Жириновского ЛДПР отчаянно, всеми силами соскребает с себя репутацию, соответствующую одному из ее цветов», — заявил он. О каком именно цвете говорил Делягин, неизвестно: в уставе партии прописано, что ее логотип — синий прямоугольник с буквами ЛДПР желтого цвета. Также встречается надпись голубым цветом по белому фону.

«Страшная сила комплексов: это никого не волнует (действительно никого, по крайней мере в России), а они все отмываются», — заявил депутат.

Ранее в России вспомнили предсказание Жириновского о геях (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в космосе — оно было опубликовано в книге «Азбука секса». В ней утверждалось, что на первых этапах покорения космоса астронавты будут вынуждены довольствоваться гомосексуальными отношениями и мастурбацией. Политик и его соавтор также предположили, что после того, как строить космические базы начнут приглашать и женщин, их может ждать судьба «сексесс», «обслуживающих всех членов колонии без какой-либо дискриминации».

