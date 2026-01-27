Реклама

Туристы из разных стран устроили драку у бара в Таиланде и попали на видео

Daily Mail: Британцы, американец и австралиец устроили драку у бара в Таиланде
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Несколько туристов из разных стран выпивали вместе в баре Таиланда, но поругались и устроили драку на улице. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что британцы, американец и австралиец находились в заведении в Паттайе 25 января. В какой-то момент один из них разозлился и ударил официантку по лицу, что спровоцировало конфликт между туристами. Вскоре они уже были на улице и избивали друг друга.

На кадрах слышно, как женщины просили дебоширов остановиться, однако безуспешно. Прибывшая на место полиция задержала нарушителей порядка. В полицейском участке они помирились и разошлись.

Ранее двое туристов устроили драку в Таиланде, в результате которой один из них попал в больницу. Инцидент произошел 25 декабря у бара в популярном туристическом районе Паттайи — Джомтьене.

