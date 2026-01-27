Уехавший в США комик пожаловался на отсутствие стабильности

Уехавший в США комик Незлобин заявил, что в Америке ему не хватало стабильности

Известный российский стендап-комик Александр Незлобин, уехавший в США, заявил, что в Америке в первое время ему не хватало стабильности. Об отсутствии определенности после эмиграции он рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), видео доступно на YouTube.

«У меня были состояния "А что делать, а что дальше, я ничего не вижу". Как в компьютерной игре, где тебе нужно ходить и зону открывать. Ощущение стабильности и горизонта было очень маленькое», — пожаловался Незлобин.

По словам юмориста, периодически он не понимал, как они с дочерью смогут прожить в США в течение ближайшего месяца. При этом комик подчеркнул, что сейчас не испытывает подобных сложностей.

Ранее Незлобин рассказал о единственном вопросе о России, который ему задают американцы. Как заявил юморист, жители США обычно интересуются, далеко ли лететь до его родины.

Комик переехал в США в 2021 году. В Соединенных Штатах он продолжил выступать со стендапом, в том числе на английском языке.