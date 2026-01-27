Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине стали применять дроны для обнаружения и ловли мужчин в городах и селах, пишет РИА Новости со ссылкой на украинского пленного.
Боец Вооруженные сил Украины (ВСУ) рассказал, что сотрудники ТЦК вычисляют молодых. «Они же там и дронами светят в селе. Поднимают дроны и вычисляют людей, мужиков особенно ловят... приезжают, где-то машину ставят. Поднимают дроны и вычисляют», — добавил он.
Несмотря на отсутствие сопротивления, ТЦК не только применили к нему силу, но и использовали перцовый баллончик.
Ранее сообщалось, что на Украине мобилизовали мужчину прямо из туалета.