Военкомы на Украине начали использовать дроны для ловли мужчин

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине стали применять дроны для обнаружения и ловли мужчин в городах и селах, пишет РИА Новости со ссылкой на украинского пленного.

Боец Вооруженные сил Украины (ВСУ) рассказал, что сотрудники ТЦК вычисляют молодых. «Они же там и дронами светят в селе. Поднимают дроны и вычисляют людей, мужиков особенно ловят... приезжают, где-то машину ставят. Поднимают дроны и вычисляют», — добавил он.

Несмотря на отсутствие сопротивления, ТЦК не только применили к нему силу, но и использовали перцовый баллончик.

Ранее сообщалось, что на Украине мобилизовали мужчину прямо из туалета.

