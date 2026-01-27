Умер народный артист СССР Владислав Чернушенко

Народный артист СССР Владислав Чернушенко ушел из жизни в возрасте 90 лет

Народный артист СССР Владислав Чернушенко ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщила Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга.

По информации источника, маэстро умер 27 января после продолжительной и тяжелой болезни. Чернушенко на протяжении нескольких десятилетий был бессменным художественным руководителем капеллы, занимал этот пост с 1974 года. За время своей работы он стал лауреатом государственных премий и получил статус почетного гражданина Санкт-Петербурга.

«С ним связана целая эпоха в многовековой истории Капеллы, а вклад в отечественную культуру бесценен. Владислав Александрович оставил творческое наследие, которое определило развитие хорового искусства», — гласит некролог.

Ранее стало известно о смерти певца, композитора и гитариста Юрия Рыманова, выступавшего в ансамбле «Лейся, песня» и ранее игравшего в группе «Любэ». Ему было 69 лет.