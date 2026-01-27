Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:23, 27 января 2026Экономика

Ушедший из России спортивный бренд достанется китайцам

Bloomberg: Новым владельцем Puma станет китайская Anta Sports Products
Кирилл Луцюк

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Французский миллиардер Франсуа-Анри Пино решил продать свои 29 процентов акций компании Puma китайскому гиганту Anta Sports Products. Об этом сообщило Bloomberg.

Сам Пино собирается сосредоточиться на оздоровлении ключевого бренда Gucci, находящегося в распоряжении его компании Kering. Что касается Anta, то ее расходы на приобретение ведущей доли в немецкой компании оцениваются в полтора миллиарда евро.

Сразу после новостей о грядущей сделке акции Puma подскочили на 21 процент. Как пишет агентство, приобретение доли в Puma даст возможность Anta извлечь немалую выгоду из глобального роста популярности спорта и спроса на так называемую спортивную одежду для отдыха, в том числе в Китае, где она получила широкое распространение после пандемии коронавируса. Рынок отреагировал на эту перспективу подорожанием акций китайской компании на 3,4 процента.

Генеральный директор Puma Артур Хоэлд пообещал добиться роста основных показателей Puma к 2027 году и восстановить позиции компании в тройке ведущих мировых спортивных брендов после того, как в прошлом году она столкнулась с резким падением спроса на свою продукцию.

Отмечается также, что Anta активно скупает мировые бренды и владеет такими марками спортивной одежды, как Descente и Jack Wolfskin. В 2019 году консорциум во главе с Anta заплатил 5,2 миллиарда долларов за Amer Sports, владельца таких премиальных брендов, как Salomon и Arc'teryx.

В конце осени 2025 года, после появления новостей о том, что Anta Sports может стать новым владельцем Puma, акции немецкой компании подскочили на 16 процентов. В течение 2025 года они упали на 62 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев распорядился отправить помощь Украине

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Врач оценила вероятность развития рака кожи из-за повреждения родинки

    Глава «Почты России» назвал способ снижения долгов компании

    Москвичам рассказали о погоде после снегопадов

    На трассе М7 произошло массовое ДТП

    Один из крупнейших покупателей российской нефти резко снизил закупки

    Одна постсоветская страна подала в суд на Россию из-за мигрантов

    В день смерти бывшая помощница двух российских губернаторов приехала на похороны матери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok