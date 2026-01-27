Ушедший из России спортивный бренд достанется китайцам

Bloomberg: Новым владельцем Puma станет китайская Anta Sports Products

Французский миллиардер Франсуа-Анри Пино решил продать свои 29 процентов акций компании Puma китайскому гиганту Anta Sports Products. Об этом сообщило Bloomberg.

Сам Пино собирается сосредоточиться на оздоровлении ключевого бренда Gucci, находящегося в распоряжении его компании Kering. Что касается Anta, то ее расходы на приобретение ведущей доли в немецкой компании оцениваются в полтора миллиарда евро.

Сразу после новостей о грядущей сделке акции Puma подскочили на 21 процент. Как пишет агентство, приобретение доли в Puma даст возможность Anta извлечь немалую выгоду из глобального роста популярности спорта и спроса на так называемую спортивную одежду для отдыха, в том числе в Китае, где она получила широкое распространение после пандемии коронавируса. Рынок отреагировал на эту перспективу подорожанием акций китайской компании на 3,4 процента.

Генеральный директор Puma Артур Хоэлд пообещал добиться роста основных показателей Puma к 2027 году и восстановить позиции компании в тройке ведущих мировых спортивных брендов после того, как в прошлом году она столкнулась с резким падением спроса на свою продукцию.

Отмечается также, что Anta активно скупает мировые бренды и владеет такими марками спортивной одежды, как Descente и Jack Wolfskin. В 2019 году консорциум во главе с Anta заплатил 5,2 миллиарда долларов за Amer Sports, владельца таких премиальных брендов, как Salomon и Arc'teryx.

В конце осени 2025 года, после появления новостей о том, что Anta Sports может стать новым владельцем Puma, акции немецкой компании подскочили на 16 процентов. В течение 2025 года они упали на 62 процента.