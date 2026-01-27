Реклама

В Азербайджане арестовали планировавших теракт граждан против посольства одной страны

В Азербайджане арестовали троих граждан, готовивших теракт против посольства
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aziz Karimov / Reuters

В Азербайджане арестовали троих граждан, готовивших теракт против посольства неназванной страны. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) республики.

Сообщается, что трое граждан 2000-го и 2005-го годов рождения намериваилсь совершить терроистический акт на почве религиозной вражды против посольства «иностранного государства».

Задержанные вступили в преступный сговор с членами «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация), приобрели орудия преступления и направились к дипломатическому ведомству. Они были задержаны при приближении к дипведомству.

