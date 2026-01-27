Реклама

18:40, 27 января 2026

В Европе рассказали о «ломающем ноги желании» провести переговоры с Россией

Фицо: Страны Европы поломают себе ноги, так будут бежать в РФ делать бизнес
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom  

Страны Европы после урегулирования конфликта на Украине будут стремиться к проведению деловых переговоров с Россией для экономического сотрудничества. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Когда закончится военный конфликт, все поломают себе ноги, так будут бежать в Россию делать бизнес», — сказал он.

Ранее Фицо сравнил Евросоюз с массажным салоном, в котором надо кое-что поменять. «С позиции Словакии, которая не является ни большой, ни сильной, я буду бороться за сильный Евросоюз. За такой союз, который будет сильным и справедливым, который будет способен независимо выражать свое мнение», — отметил политик.

До этого он заявил, что лидеры Европейского союза, ранее запрещавшие поддерживать контакты с Россией, теперь говорят о диалоге с Москвой. Словацкий премьер на днях провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что в американской администрации проявляют интерес к позиции Братиславы по отношению к конфликту на Украине.

