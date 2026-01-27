Реклама

14:29, 27 января 2026Интернет и СМИ

В Госдуме назвали бессмысленными спекуляции на теме блокировки Telegram

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский назвал бессмысленными спекуляции на теме возможной блокировки мессенджера Telegram в России. Его слова передает ТАСС.

«Моя позиция проста: спекулировать на блокировках бессмысленно, а использовать животрепещущую тему для повышения цитируемости сомнительно», — заявил депутат.

Он также добавил, что о планах в отношении платформы может говорить только Роскомнадзор, имеющий все необходимые для этого полномочия.

Ранее некоторые СМИ опубликовали высказывание заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина о том, что Telegram могут заблокировать к сентябрю 2026 года. Позднее он прокомментировал это утверждения, назвав свои слова гипотезой. Он подчеркнул, что его суждение не основано на инсайдерской информации.

