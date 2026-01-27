Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:51, 27 января 2026Интернет и СМИ

В Госдуме объяснили слова о блокировке Telegram к сентябрю

Депутат Делягин назвал гипотезой свои слова о блокировке Telegram к сентябрю
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Justlight / Shutterstock / Fotodom

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин объяснил свои слова о блокировке мессенджера Telegram к сентябрю 2026 года. В посте в своем Telegram-канале он назвал эти утверждения гипотезой.

«Уважаемые коллеги, напоминаю всем еще раз, что это — моя гипотеза, предположение (...). Это не факт, это не инсайд (я никогда не делюсь чужими секретами)», — написал Делягин, комментируя публикацию о том, что в России планируют полностью ограничить доступ к Telegram к осени.

«То, что ряд трудящихся уже разучился читать, но еще сохранил способность писать, этого не отменяет», — добавил депутат.

Материал, в котором Делягин назвал срок возможной блокировки Telegram в России, опубликовало во вторник, 27 сентября, издание НСН. Он заявил, что ожидает полного ограничения доступа к мессенджеру «по схеме YouTube» к сентябрю 2026 года. После этого некоторые издания и Telegram-каналы, ссылаясь на слова депутата, заявили, что блокировка мессенджера произойдет к осени.

Материалы по теме:
«Номер один для преступников» На Западе считают, что в Telegram продают наркотики и детское порно. Так ли это?
«Номер один для преступников»На Западе считают, что в Telegram продают наркотики и детское порно. Так ли это?
1 сентября 2024
Чем заменить WhatsApp и Telegram: 11 мессенджеров, которые работают в России
Чем заменить WhatsApp и Telegram:11 мессенджеров, которые работают в России
25 декабря 2025

Ранее в январе в Роскомнадзоре высказались об ограничениях в отношении мессенджера. В ведомстве подчеркнули, что новых мер против Telegram не вводилось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навестили нефтебазу в Львовской области». Россия нанесла удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Лифт с пассажиром рухнул в российском городе

    Министр обороны Украины подтвердил запуск Россией дронов со Starlink

    «По схеме YouTube». В России вновь говорят о блокировке Telegram и ждут этого «примерно к выборам»

    В рекордных долгах богатейших стран нашли угрозу

    Автомобилисты начали массово отказываться от сервиса у дилеров

    В США призвали отвернуться от Европы из-за угроз по американским базам

    Российских политиков заподозрили в попытке соскрести с себя «цветную» репутацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok