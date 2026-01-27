В Госдуме объяснили слова о блокировке Telegram к сентябрю

Депутат Делягин назвал гипотезой свои слова о блокировке Telegram к сентябрю

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин объяснил свои слова о блокировке мессенджера Telegram к сентябрю 2026 года. В посте в своем Telegram-канале он назвал эти утверждения гипотезой.

«Уважаемые коллеги, напоминаю всем еще раз, что это — моя гипотеза, предположение (...). Это не факт, это не инсайд (я никогда не делюсь чужими секретами)», — написал Делягин, комментируя публикацию о том, что в России планируют полностью ограничить доступ к Telegram к осени.

«То, что ряд трудящихся уже разучился читать, но еще сохранил способность писать, этого не отменяет», — добавил депутат.

Материал, в котором Делягин назвал срок возможной блокировки Telegram в России, опубликовало во вторник, 27 сентября, издание НСН. Он заявил, что ожидает полного ограничения доступа к мессенджеру «по схеме YouTube» к сентябрю 2026 года. После этого некоторые издания и Telegram-каналы, ссылаясь на слова депутата, заявили, что блокировка мессенджера произойдет к осени.

Ранее в январе в Роскомнадзоре высказались об ограничениях в отношении мессенджера. В ведомстве подчеркнули, что новых мер против Telegram не вводилось.