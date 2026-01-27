В Госдуме предложили вдвое увеличить один штраф для чиновников

Штраф чиновникам за злоупотребление должностными полномочиями может вырасти почти вдвое, рассказал зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин. О соответствующей поправке, внесенной им в проект Минюста по ужесточению наказаний за экономические преступления, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Депутат рассказал, что поправка предлагает увеличить размер штрафа за злоупотребление должностными полномочиями, в том числе в корыстных целях, с 80 тысяч до 150 тысяч рублей по первой части статьи УК РФ. Кроме того, продолжил он, документ также предполагает ужесточение наказания и по второй части статьи.
В действующей редакции она предусматривает в том числе штраф от 100 тысяч до 300 тысяч, но поправка увеличивает его, устанавливая диапазон от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.
«Проект Министерства юстиции, что уже принят в первом чтении, увеличивает размер штрафов по экономическим уголовным статьям в несколько раз, по ним чаще всего судят бизнесменов. Для предпринимателей это может закончиться крахом их дела. Однако наказания для должностных лиц, которые нередко превышают свои полномочия именно в корыстных целях, документ не ужесточает», — сказал Делягин.
Депутат дополнил, что в действующей редакции предусмотрены фактически несущественные в сегодняшних реалиях размеры штрафов. При этом, продолжил Делягин, предусматриваемые ей деяния представляются более общественно опасными, чем хозяйственные преступления.
Ранее Делягин возмутился низкими зарплатами военнослужащих сил противовоздушной обороны и попросил главу Минобороны Андрея Белоусова поднять их. Парламентарий отметил, что контрактники зарабатывают 45 тысяч рублей и не получают премий за сбитые БПЛА.