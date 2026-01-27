В Госдуме предложили вдвое увеличить один штраф для чиновников

Делягин предложил увеличить штраф за злоупотребление полномочиями

Штраф чиновникам за злоупотребление должностными полномочиями может вырасти почти вдвое, рассказал зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин. О соответствующей поправке, внесенной им в проект Минюста по ужесточению наказаний за экономические преступления, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Депутат рассказал, что поправка предлагает увеличить размер штрафа за злоупотребление должностными полномочиями, в том числе в корыстных целях, с 80 тысяч до 150 тысяч рублей по первой части статьи УК РФ. Кроме того, продолжил он, документ также предполагает ужесточение наказания и по второй части статьи.

В действующей редакции она предусматривает в том числе штраф от 100 тысяч до 300 тысяч, но поправка увеличивает его, устанавливая диапазон от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Михаил Делягин депутат

«Проект Министерства юстиции, что уже принят в первом чтении, увеличивает размер штрафов по экономическим уголовным статьям в несколько раз, по ним чаще всего судят бизнесменов. Для предпринимателей это может закончиться крахом их дела. Однако наказания для должностных лиц, которые нередко превышают свои полномочия именно в корыстных целях, документ не ужесточает», — сказал Делягин.

Депутат дополнил, что в действующей редакции предусмотрены фактически несущественные в сегодняшних реалиях размеры штрафов. При этом, продолжил Делягин, предусматриваемые ей деяния представляются более общественно опасными, чем хозяйственные преступления.

Ранее Делягин возмутился низкими зарплатами военнослужащих сил противовоздушной обороны и попросил главу Минобороны Андрея Белоусова поднять их. Парламентарий отметил, что контрактники зарабатывают 45 тысяч рублей и не получают премий за сбитые БПЛА.