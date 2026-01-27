В Госдуме высказались о судьбе идеи о запрете соцсетей для детей в России

Останина: Законопроект о запрете соцсетей для подростков могут снова выдвинуть

В России неоднократно предпринимались попытки запретить соцсети для подростков, но против этого выступали как в Минцфиры, так и в профильном комитете Госдумы, однако в будущем подобный законопроект может быть вновь выдвинут, сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее Национальное собрание Франции одобрило законопроект о запрете социальных сетей для детей до 15 лет.

«Предлагали не один раз, но категорически против Минцифры, профильный комитет не поддерживает. Это [предложение — прим. Ленты.ру] звучало и от нашего комитета. Мы приводили опыт Китая, приводили опыт Австралии, ряда других государств. В России это не приветствуется», — сказала Останина.

Она добавила, что в данный момент проходит работа с китайскими законодателями, чтобы адаптировать соответствующий законопроект для России, после чего может быть вновь выдвинуто предложение о запрете.

Как сообщалось в декабре, французский президент Эммануэль Макрон заговорил о запрете соцсетей для детей и подростков. Принять соответствующие меры лидер французской республики намерен до того момента, как покинет президентское кресло в 2027 году.