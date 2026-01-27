Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:48, 27 января 2026МирЭксклюзив

В Конгрессе США испугались реакции России на проект Трампа

В Конгрессе США испугались реакции России на проект «Золотой купол»
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Проект по созданию «Золотого купола» — продвигаемой президентом США Дональдом Трампом новой системы противоракетной обороны (ПРО) — может вызвать резкий ответ России. Об этих опасениях сообщается в докладе Конгресса. С документом ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

«Некоторые члены Конгресса заявили, что часть из этих систем ["Золотого купола"] могут негативно повлиять на безопасность США, дестабилизируя отношения в области ядерного сдерживания со стратегическими конкурентами», — отмечается в тексте документа.

Также уточняется, что конгрессмены хотят изучить реакцию Китая и России на проект «Золотой купол» и их возможные ответные меры. Кроме того, они обратили внимание, что Трамп хочет начать переговоры с Москвой по достижению нового соглашения о сокращении наступательных вооружений, на смену СНВ-III. По их мнению, программа по созданию ПРО может этому помешать.

20 мая прошлого года Трамп заявил, что США планируют ввести в эксплуатацию «Золотой купол» в течение трех лет. Он подчеркнул, что это исторический проект, который закончит начатую 40-м президентом Рональдом Рейганом программу «Звездных войн», так как новая технология «настолько близка к совершенству, насколько это вообще возможно».

Параллельно с этим, в феврале этого года истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который ограничивал ядерные арсеналы России и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Неприкасаемых нет». В Китае арестовали генерала, проводившего переговоры с Путиным. Почему начались чистки в китайской армии?

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Чемпион UFC Ян объявил о реванше с Двалишвили

    Ученик народного артиста СССР Чернушенко рассказал о его тяжелой болезни

    62-летнего пассажира арестовали в аэропорту из-за секса с ребенком в Таиланде

    Опоздавших на исполнение гимна России детей не пустили в школу и оставили на морозе

    Ефремов провел первые репетиции своего нового спектакля

    Продюсер предрек завершение карьеры Долиной

    Армения договорилась с Азербайджаном о перевозках газа и битума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok