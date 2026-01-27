В Конгрессе США испугались реакции России на проект Трампа

В Конгрессе США испугались реакции России на проект «Золотой купол»

Проект по созданию «Золотого купола» — продвигаемой президентом США Дональдом Трампом новой системы противоракетной обороны (ПРО) — может вызвать резкий ответ России. Об этих опасениях сообщается в докладе Конгресса. С документом ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

«Некоторые члены Конгресса заявили, что часть из этих систем ["Золотого купола"] могут негативно повлиять на безопасность США, дестабилизируя отношения в области ядерного сдерживания со стратегическими конкурентами», — отмечается в тексте документа.

Также уточняется, что конгрессмены хотят изучить реакцию Китая и России на проект «Золотой купол» и их возможные ответные меры. Кроме того, они обратили внимание, что Трамп хочет начать переговоры с Москвой по достижению нового соглашения о сокращении наступательных вооружений, на смену СНВ-III. По их мнению, программа по созданию ПРО может этому помешать.

20 мая прошлого года Трамп заявил, что США планируют ввести в эксплуатацию «Золотой купол» в течение трех лет. Он подчеркнул, что это исторический проект, который закончит начатую 40-м президентом Рональдом Рейганом программу «Звездных войн», так как новая технология «настолько близка к совершенству, насколько это вообще возможно».

Параллельно с этим, в феврале этого года истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который ограничивал ядерные арсеналы России и США.