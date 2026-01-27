В посольстве прокомментировали территориальные претензии Эстонии к России

Абилов: Территориальные претензии Эстонии к России неприемлемы

Территориальные претензии Эстонии к России относительно Печорского района неприемлемы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

«Печорский район Псковской области является неотъемлемой частью Российской Федерации, в этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», — подчеркнул дипломат.

Ранее появилась информация о том, что в паспортах граждан Эстонии, родившихся на территории Печорского района, указывается место рождения «Эстония» вместо «Россия». С начала ноября 2025 года в Таллине внесли изменения в административные процедуры, касающиеся указания места рождения в паспортах и удостоверениях личности.