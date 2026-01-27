Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:08, 27 января 2026Мир

В посольстве прокомментировали территориальные претензии Эстонии к России

Абилов: Территориальные претензии Эстонии к России неприемлемы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Территориальные претензии Эстонии к России относительно Печорского района неприемлемы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

«Печорский район Псковской области является неотъемлемой частью Российской Федерации, в этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», — подчеркнул дипломат.

Ранее появилась информация о том, что в паспортах граждан Эстонии, родившихся на территории Печорского района, указывается место рождения «Эстония» вместо «Россия». С начала ноября 2025 года в Таллине внесли изменения в административные процедуры, касающиеся указания места рождения в паспортах и удостоверениях личности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политика Трампа привела к массовым протестам и кровопролитию в США. Чем это угрожает американскому президенту?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Экс-аналитик ЦРУ призвал признать новые регионы России

    В посольстве прокомментировали территориальные претензии Эстонии к России

    Воображающей друга вместо непривлекательного мужа во время секса женщине дали совет

    Собратья спасли монаха от огромного питона

    В Германии рассказали о сговорчивости Украины

    На Западе предупредили о возможных провокациях Киева перед переговорами

    Найдено природное средство для защиты кишечника от воспаления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok