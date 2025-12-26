Реклама

Интернет и СМИ
15:05, 26 декабря 2025Интернет и СМИ

В паспортах граждан Эстонии убрали Россию из графы о месте рождения

AgoraVox: В паспортах эстонцев убрали Россию как место рождения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Thomas Balagula / Shutterstock / Fotodom

В паспортах граждан Эстонии, родившихся на территории Печорского района Псковской области, указывается место рождения «Эстония» вместо «Россия». Об этом заявил автор Адам Бернар во французском издании AgoraVox.

С начала ноября в Таллине внесли изменения в административные процедуры, касающиеся указания места рождения в паспортах и удостоверениях личности. «Отныне для выходцев из Печорского района России в качестве места рождения вместо "Российская Федерация" будут указывать "Эстония"», — сказано в сообщении.

Автор отмечает, предпринимаемые властями Эстонии шаги не принесут пользу государству. «Практические последствия уже заметны. Новые паспорта могут создать проблемы при пересечении российской границы: Москва может объявить их недействительными, отказать в выдаче визы», — пишет Бернар.

По словам журналиста, решение поменять «Россию» на «Эстонию» в графе о месте рождения в эстонских документах говорит о новом этапе территориальных претензий, которые начались с Тартуского договора 1920 года. Согласно документу, часть Эстонии перешла Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне в составе Ленинградской области). В 1944 году эти территории вернули России.

Ранее в Эстонии уволили водителя школьного автобуса, который слушал по радио обращение президента России Владимира Путина.

