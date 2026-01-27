Реклама

15:45, 27 января 2026Авто

В России 12 человек пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом

В Иркутской области произошло ДТП с микроавтобусом, пострадали 12 человек
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «МВД38»

В Иркутской области 12 человек пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России в Telegram.

Авария произошла около 17:00 по местному времени на участке федеральной трассы «Байкал». По предварительным данным, микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками.

Среди 12 пострадавших — пассажиры микроавтобуса, а также водитель. Им оказали медицинскую помощь.

Ранее в январе рейсовый автобус опрокинулся в Крыму. Пострадали несколько человек. Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

