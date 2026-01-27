В России 12 человек пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом

В Иркутской области 12 человек пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России в Telegram.
Авария произошла около 17:00 по местному времени на участке федеральной трассы «Байкал». По предварительным данным, микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками.
Среди 12 пострадавших — пассажиры микроавтобуса, а также водитель. Им оказали медицинскую помощь.
Ранее в январе рейсовый автобус опрокинулся в Крыму. Пострадали несколько человек. Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.