Силовые структуры
13:03, 27 января 2026Силовые структуры

В России началась реформа по обжалованию судебных решений

ВС РФ инициировал изменение кассации для мировых судов, жалобы отдадут регионам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России инициировал реформу обжалования решений мировых судов, предложив отдать рассмотрение кассационных жалоб президиумам высших судов регионов. Об этом говорится в законопроекте, который был одобрен Пленумом ВС РФ, заседание которого прошло 27 января под председательством Игоря Краснова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Документ будет внесен в Госдуму. Поправки предполагаются в законы «О судебной системе РФ», «О судах общей юрисдикции в РФ», в Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, Кодекс об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс России.

Кассационную инстанцию для мировых судов и пересмотр их решений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам предлагается передать президиумам высших судов общей юрисдикции субъектов: республиканским, краевым, областным судам. Также реформа предполагает вернуть выборочную кассацию.

Наработанная за шесть лет судебная практика выявила необходимость дальнейшего развития судебной системы, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В 2024 году кассационные суды рассмотрели жалобы на решения мировых судей по 2430 уголовным делам в отношении 2484 граждан, 23 442 гражданским делам.

Верховные суды республик, краев и областей участвуют в штатном комплектовании мировой юстиции, аттестации мировых судей, отвечают за качество правосудия в регионе, но не наделены полномочиями по контролю за законностью их решений и обобщению судебной практики мировых судей, отметили в ВС. Грядущая реформа повысит доступность правосудия для граждан и гарантии права на судебную защиту.

Ранее ВС предложил судьям, работающим в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, считать стаж в двойном размере за работу в сложных условиях.

