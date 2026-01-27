В России началась реформа по обжалованию судебных решений

ВС РФ инициировал изменение кассации для мировых судов, жалобы отдадут регионам

Верховный суд (ВС) России инициировал реформу обжалования решений мировых судов, предложив отдать рассмотрение кассационных жалоб президиумам высших судов регионов. Об этом говорится в законопроекте, который был одобрен Пленумом ВС РФ, заседание которого прошло 27 января под председательством Игоря Краснова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Документ будет внесен в Госдуму. Поправки предполагаются в законы «О судебной системе РФ», «О судах общей юрисдикции в РФ», в Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, Кодекс об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс России.

Кассационную инстанцию для мировых судов и пересмотр их решений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам предлагается передать президиумам высших судов общей юрисдикции субъектов: республиканским, краевым, областным судам. Также реформа предполагает вернуть выборочную кассацию.

Наработанная за шесть лет судебная практика выявила необходимость дальнейшего развития судебной системы, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В 2024 году кассационные суды рассмотрели жалобы на решения мировых судей по 2430 уголовным делам в отношении 2484 граждан, 23 442 гражданским делам.

Верховные суды республик, краев и областей участвуют в штатном комплектовании мировой юстиции, аттестации мировых судей, отвечают за качество правосудия в регионе, но не наделены полномочиями по контролю за законностью их решений и обобщению судебной практики мировых судей, отметили в ВС. Грядущая реформа повысит доступность правосудия для граждан и гарантии права на судебную защиту.

Ранее ВС предложил судьям, работающим в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, считать стаж в двойном размере за работу в сложных условиях.