Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:01, 27 января 2026Россия

В России отреагировали на требования Зеленского о вступлении Украины в состав Евросоюза

Константинов: Требование Зеленского принять Украину в ЕС преследует личные цели
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Требование президента Украины Владимира Зеленского принять страну в состав Европейского союза (ЕС) преследует личные цели, в частности, речь идет о гарантиях безопасности. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По мнению парламентария, Зеленского на данный момент беспокоит собственное политическое будущее, сохранность заполученных во время конфликта активов и физическая безопасность.

«Вот эти гарантии они хотят получить. И в каком-то виде их хозяева готовы им гарантии предоставить, поскольку просто слить эту команду без собственных потерь не могут. Вокруг этого и идет торговля», — высказал свою позицию Константинов.

При этом он подчеркнул, что к 2027 году ситуация может кардинально измениться. «К 2027 году уже самого ЕС может не быть — что с Украиной, что без. Но состояние внутри Украины куда более катастрофическое, чем в ЕС. Народ в депрессии, без света и газа, в полной разрухе», — заключил Константинов.

Ранее Зеленский призвал принять Украину в ЕС в 2027 году. Он заявил, что принятие такого решения будет одной из ключевых гарантий безопасности для всей Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Россияне оказались недовольны купленным по семейной ипотеке жильем

    Судья прервала выступление российского стендап-комика

    Брошенный багаж привел к массовой эвакуации людей и отмене рейсов в аэропорту США

    Смолов оценил хейтеров фразой «у них все не очень хорошо»

    В России отреагировали на требования Зеленского о вступлении Украины в состав Евросоюза

    Таксистам в России запретят поднимать цены

    В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok