В России отреагировали на требования Зеленского о вступлении Украины в состав Евросоюза

Константинов: Требование Зеленского принять Украину в ЕС преследует личные цели

Требование президента Украины Владимира Зеленского принять страну в состав Европейского союза (ЕС) преследует личные цели, в частности, речь идет о гарантиях безопасности. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По мнению парламентария, Зеленского на данный момент беспокоит собственное политическое будущее, сохранность заполученных во время конфликта активов и физическая безопасность.

«Вот эти гарантии они хотят получить. И в каком-то виде их хозяева готовы им гарантии предоставить, поскольку просто слить эту команду без собственных потерь не могут. Вокруг этого и идет торговля», — высказал свою позицию Константинов.

При этом он подчеркнул, что к 2027 году ситуация может кардинально измениться. «К 2027 году уже самого ЕС может не быть — что с Украиной, что без. Но состояние внутри Украины куда более катастрофическое, чем в ЕС. Народ в депрессии, без света и газа, в полной разрухе», — заключил Константинов.

Ранее Зеленский призвал принять Украину в ЕС в 2027 году. Он заявил, что принятие такого решения будет одной из ключевых гарантий безопасности для всей Европы.