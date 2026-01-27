В России предложили изменить подход к домашним заданиям из-за интернета и нейросетей

Депутат Лантратова: Домашние задания нужно сделать более творческими

Домашние задания следует сделать более творческими, чтобы они могли заинтересовать детей. Кроме того, подход к ним в целом следует изменить, чтобы снизить нагрузку на учеников. С такой позицией в беседе с ТАСС выступила депутат Яна Лантратова.

По ее словам, из-за интернета сейчас появилось слишком много возможностей для списывания, и такая ситуация является серьезным вызовом для системы образования. «В ближайшие годы нам предстоит понять, как на это реагировать. Одни только нейросети, которые могут сгенерировать что угодно, ставят множество вопросов», — добавила парламентарий.

Лантратова подчеркнула, что блокировкой сайтов решить эту проблему невозможно. Она предлагает построить учебный процесс так, чтобы основная нагрузка на учеников приходилась на уроки в школе. Домашние задания должны быть лишь способом закрепить материал и не быть «столь обременительными».

24 января Министерство просвещения России предложило внести поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» с целью введения запрета на распространение готовых домашних заданий в интернете.

