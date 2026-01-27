Реклама

12:28, 27 января 2026Силовые структуры

В российском регионе обнаружен спонсор террористов

Под Астраханью арестован мужчина за финансирование украинских террористов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Под Астраханью ФСБ России обнаружили спонсора украинских террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Астраханской области.

Фигурант — местный житель 2001 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1.1. статьи 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). Свою вину он признал. По этой статье мужчине грозит срок лишения свободы — до 15 лет и штраф — до 700 тысяч рублей. Сейчас он арестован.

По данным правоохранителей, обвиняемый посредством мессенджера Telegram финансировал одну из украинских террористических организации.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области женщину приговорили к сроку за финансирование террориста.

