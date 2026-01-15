Реклама

Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:29, 15 января 2026Силовые структуры

Россиянка больше года переводила деньги террористу

В Волгоградской области женщину приговорили к сроку за финансирование террориста
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Волгоградской области женщину приговорили к сроку за финансирование террориста. Об этом сообщает ТАСС.

Она признана виновной по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

По данным агентства, в период с января 2020 года по март 2021 года 28-летняя местная жительница 15 раз осуществляла перевод денег участнику международной террористической организации.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее противоправную деятельность. Суд приговорил женщину к 8,5 года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что появилось видео с места задержания готовившего теракт в российском регионе.

