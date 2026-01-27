В российской школе учитель придумал месть обзывающим его за спиной ученикам

В Дагестане следователи возбудили дело после избиения подростка ремнем

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело в отношении учителя, который из-за мести избил одного из своих учеников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 117 УК РФ («Истязание»).

По версии следствия, 23 января преподаватель отвез к себе в квартиру учеников, которые якобы обзывали его за спиной. Там он избил 13-летнего мальчика, нанося ему удары по спине и голове ремнем.

По информации РИА Новости, в переписке с матерью пострадавшего учитель заявил, что дети не первый раз его обзывали, а избиение назвал «тазиром» (в исламе так называют дисциплинарное наказание за грехи и проступки – прим. «Ленты.ру»).

Ранее в Тамбовской области арестовали мужчину за истязание сыновей.