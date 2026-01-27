Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:45, 27 января 2026Силовые структуры

В российской школе учитель придумал месть обзывающим его за спиной ученикам

В Дагестане следователи возбудили дело после избиения подростка ремнем
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело в отношении учителя, который из-за мести избил одного из своих учеников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 117 УК РФ («Истязание»).

По версии следствия, 23 января преподаватель отвез к себе в квартиру учеников, которые якобы обзывали его за спиной. Там он избил 13-летнего мальчика, нанося ему удары по спине и голове ремнем.

По информации РИА Новости, в переписке с матерью пострадавшего учитель заявил, что дети не первый раз его обзывали, а избиение назвал «тазиром» (в исламе так называют дисциплинарное наказание за грехи и проступки – прим. «Ленты.ру»).

Ранее в Тамбовской области арестовали мужчину за истязание сыновей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Неприкасаемых нет». В Китае арестовали генерала, проводившего переговоры с Путиным. Почему начались чистки в китайской армии?

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Чемпион UFC Ян объявил о реванше с Двалишвили

    Ученик народного артиста СССР Чернушенко рассказал о его тяжелой болезни

    62-летнего пассажира арестовали в аэропорту из-за секса с ребенком в Таиланде

    Опоздавших на исполнение гимна России детей не пустили в школу и оставили на морозе

    Ефремов провел первые репетиции своего нового спектакля

    Продюсер предрек завершение карьеры Долиной

    Армения договорилась с Азербайджаном о перевозках газа и битума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok