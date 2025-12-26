Реклама

16:31, 26 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин попал под следствие после воспитания сыновей

В Тамбовской области арестовали мужчину за истязание сыновей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Тамбовской области арестовали мужчину за истязание сыновей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 117 («Истязание») УК РФ.

По данным следствия, 36-летний мужчина, понимая, что его дети находятся в беспомощном состоянии в силу возраста, регулярно применял к ним недопустимые методы воспитания, которые приводили к физическим и нравственным страданиям.

О его действиях стало известно в ходе проведения проверки по факту безвестного исчезновения одного из его сыновей. При обнаружении ребенка следователи выяснили причину его нежелания возвращаться домой. Медицинское освидетельствование подтвердило слова мальчика.

По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер надругался над 10-летней девочкой.

