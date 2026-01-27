Реклама

01:50, 27 января 2026Россия

В РПЦ предложили необычный способ борьбы с Зеленским

Митрополит Кирилл призвал бороться с Зеленским молитвой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

С президентом Украины Владимиром Зеленским следует бороться молитвой, как с сатанистами (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено). Такой необычный совет дал председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Ставропольский и Невинномыссккий Кирилл (Покровский), его выступление приводится в Telegram-канале военного отдела Московского Патриархата.

Он отметил необходимость иметь все более и более совершенное оружие, но при этом задался вопросом, что делать против «сатаниста Зеленского».

«До конца этот сатанизм истребить невозможно, нужна молитва, сила Божия», — заявил митрополит.

Ранее митрополит Кирилл заявил, что в ходе специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы России воюют с «духами злобы поднебесной». По его словам, причиной, послужившей началом СВО, стала страшная «духовная катастрофа», корни которой «уходят в века», и сегодня Россия воюет с силами тьмы.

    В РПЦ предложили необычный способ борьбы с Зеленским

