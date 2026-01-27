Реклама

Служивший с 2014 года контрразведчик ВСУ сдался в плен

В Запорожской области в плен сдался контрразведчик ВСУ Мыхайлов
Марина Совина
Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украинский контрразведчик Сергей Мыхайлов сдался в плен в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что начал служить в контрразведке в 2014 году. При этом в плен Мыхайлов попал находясь в составе первого отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

До этого канадского военного контрразведчика уорент-офицера Мэттью Робара обвинили в шпионаже в пользу иностранного государства в связи с передачей им секретной информации Украине. При обыске в его доме нашли документы, проходящие под грифом «секретно».

Ранее пленный разведчик ВСУ Владимир Л. передал российской армии координаты важных украинских военных целей для удара. Он сам сдался в плен после того, как его бросили сослуживцы и украинское командование на одной из закрытых позиций, которая перешла под контроль России.

