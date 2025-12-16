Канадский контрразведчик попался на шпионаже в пользу Украины

Globe and Mail: Канадского контрразведчика обвинили в шпионаже в пользу Украины

Канадского военного контрразведчика уорент-офицера Мэттью Робара обвинили в шпионаже в пользу иностранного государства в связи с передачей им секретной информации Украине. Об этом пишет газета The Globe and Mail.

«Контрразведчик, которому предъявили обвинения в шпионаже, как утверждается, передал специальные оперативные секреты Украине», — указывает издание.

При обыске в доме Робара нашли документы, проходящие под грифом «секретно». Уголовная статья, которую инкриминируют военному, предполагает пожизненное лишение свободы.

Ранее в Херсонской области местного жителя Олега Скотаря осудили на 12 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Украины.