15:40, 23 октября 2025Силовые структуры

Еще одного украинского шпиона осудили в Херсонской области

В Херсонской области осудили на 12 лет мужчину за шпионаж
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ

В Херсонской области осудили на 12 лет местного жителя Олега Скотаря за шпионаж в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в марте 2024 года осужденный собирал данные о передвижении и местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил России (ВС РФ). Он передавал информацию украинской разведке.

Ранее стало известно, что Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 28-летнего гражданина Украины, шпионившего за ВС РФ.

