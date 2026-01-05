Пленный украинский разведчик передал России важные координаты для ударов

ТАСС: Пленный разведчик передал России координаты военных объектов ВСУ для удара

Пленный разведчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Л. передал российской армии координаты важных украинских военных целей для удара. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир сам сдался в плен после того, как его бросили сослуживцы и украинское командование на одной из закрытых позиций, которая перешла под контроль России. Пленный военный отметил, что он находился в помещении, где было непонятно какое время суток, около пяти дней.

«Они (российские военные — прим. «Ленты.ру») просто зашли в дом, в котором я находился», — добавил Владимир.

Ранее стало известно о том, что еще осенью 2025 года пять офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины сдались в плен российским войскам.