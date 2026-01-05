Реклама

Пленный украинский разведчик передал России важные координаты для ударов

Екатерина Щербакова
Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Пленный разведчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Л. передал российской армии координаты важных украинских военных целей для удара. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир сам сдался в плен после того, как его бросили сослуживцы и украинское командование на одной из закрытых позиций, которая перешла под контроль России. Пленный военный отметил, что он находился в помещении, где было непонятно какое время суток, около пяти дней.

«Они (российские военные — прим. «Ленты.ру») просто зашли в дом, в котором я находился», — добавил Владимир.

Ранее стало известно о том, что еще осенью 2025 года пять офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины сдались в плен российским войскам.

