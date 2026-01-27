Реклама

07:45, 28 января 2026

Загитова фразой «без мужчины никуда» охарактеризовала свои жизненные приоритеты

Загитова: Думала, буду бизнесвумен, но без мужчины, без семьи никуда
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская фигуристка Алина Загитова фразой «без мужчины никуда» охарактеризовала свои жизненные приоритеты. Об этом она рассказала в интервью блогерше NIKKI SEEY, его фрагмент опубликован в фанатском Telegram-канале Загитовой.

«Конечно, семья — это главное. Раньше я думала наоборот: все, я буду работать, я буду бизнесвумен, вот это все. Но, естественно, без мужчины, без семьи никуда. Никуда без вас», — заявила 23-летняя Загитова.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017 году она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать телеведущей.

7 января Загитова показала фото с кольцом на безымянном пальце. Она опубликовала серию фотографий, где катается на сноуборде и посещает ресторан. Один из снимков — селфи с кольцом.

