Зеленский решил назначить посланника для контактов с белорусской оппозицией

Сибига: У Зеленского появится спецпосланник по белорусской оппозиции

Президент Украины Владимир Зеленский поручил назначить спецпосланника для контактов с белорусской оппозицией. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

«Сейчас я получил поручение от президента назначить спецпредставителя и в ближайшее время внесу кандидатуру на рассмотрение. Название этой должности мы еще определяем, но это будет должностное лицо, уполномоченное для контактов с демократическими белорусскими силами», — сказал он.

Он также подчеркнул, что для Киева важно сохранять отношения с представителями белорусской оппозиции.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе президента Украины писала, что Зеленский изменил политику в отношении Белоруссии после отставки главы своего офиса Андрея Ермака. Последний не желал выстраивать отношения с белорусской оппозицией, так как опасался обострения ситуации на белорусско-украинской границе.