Жена Петросяна объяснила отказ от интервью Собчак

Жена Петросяна Брухунова заявила, что Собчак пять раз приглашала ее на интервью

Жена комика, народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскрыла, что неоднократно получала приглашение дать интервью журналистке Ксении Собчак, но ответила отказом. Об этом она написала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как заявила Брухунова, за последние несколько лет она четыре или пять раз получала приглашение побеседовать с Собчак. «И нет, я не пойду. Ни к Ксении, ни к кому бы то ни было другому», — добавила она.

По словам супруги Петросяна, она не видит в публичном поле умных, грамотных и деликатных интервьюеров. «А исповедоваться на всю страну не входит в мои планы», — объяснила она отказ от интервью.

