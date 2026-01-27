Реклама

10:04, 27 января 2026

Жена Петросяна объяснила отказ от интервью Собчак

Жена Петросяна Брухунова заявила, что Собчак пять раз приглашала ее на интервью
Фото: Persona Stars / Legion-Media

Жена комика, народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскрыла, что неоднократно получала приглашение дать интервью журналистке Ксении Собчак, но ответила отказом. Об этом она написала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как заявила Брухунова, за последние несколько лет она четыре или пять раз получала приглашение побеседовать с Собчак. «И нет, я не пойду. Ни к Ксении, ни к кому бы то ни было другому», — добавила она.

По словам супруги Петросяна, она не видит в публичном поле умных, грамотных и деликатных интервьюеров. «А исповедоваться на всю страну не входит в мои планы», — объяснила она отказ от интервью.

Ранее сообщалось, что Брухунова показала Петросяна в необычном виде. Она опубликовала кадры, на которых артист предстал в парике с дредами и с разноцветной вязаной повязкой.

