Жена 80-летнего Евгения Петросяна показала его в необычном виде

Жена 80-летнего юмориста Евгения Петросяна показала его в парике с дредами

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала его в необычном виде. Публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша запечатлела 80-летнего супруга во время подготовки к номеру «Продвинутый дед». Он позировал, сидя в гримерной перед камерой в белой толстовке с красной молнией и очках с прозрачными линзами.

Также комик надел специальные рукава с надписями и рисунками, имитирующими татуировки, и примерил парик с дредами и разноцветной вязаной повязкой.

