Стала известна стоимость второго за месяц отдыха жены Петросяна

Стала известна стоимость второго за месяц отдыха жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что избранница артиста вместе с двумя детьми отправилась в шестидневный круиз на четырехпалубном теплоходе премиум-класса из Москвы в Плес. При этом она выбрала для проживания двухместную каюту «делюкс», стоимость которой составляет 410 тысяч рублей. Подобную каюту Брухунова также забронировала для детей, в целом потратив на поездку около миллиона рублей.
В сентябре Татьяна Брухунова обратилась к желтой прессе с резкой критикой, назвав журналистов падальщиками и помоишниками.