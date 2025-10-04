Ценности
Стала известна стоимость второго за месяц отдыха жены Петросяна

Жена Петросяна Брухунова потратила около миллиона рублей на круиз на теплоходе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @bruhunova

Стала известна стоимость второго за месяц отдыха жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что избранница артиста вместе с двумя детьми отправилась в шестидневный круиз на четырехпалубном теплоходе премиум-класса из Москвы в Плес. При этом она выбрала для проживания двухместную каюту «делюкс», стоимость которой составляет 410 тысяч рублей. Подобную каюту Брухунова также забронировала для детей, в целом потратив на поездку около миллиона рублей.

В сентябре Татьяна Брухунова обратилась к желтой прессе с резкой критикой, назвав журналистов падальщиками и помоишниками.

