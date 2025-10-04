Стала известна стоимость второго за месяц отдыха жены Петросяна

Жена Петросяна Брухунова потратила около миллиона рублей на круиз на теплоходе

Стала известна стоимость второго за месяц отдыха жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что избранница артиста вместе с двумя детьми отправилась в шестидневный круиз на четырехпалубном теплоходе премиум-класса из Москвы в Плес. При этом она выбрала для проживания двухместную каюту «делюкс», стоимость которой составляет 410 тысяч рублей. Подобную каюту Брухунова также забронировала для детей, в целом потратив на поездку около миллиона рублей.

В сентябре Татьяна Брухунова обратилась к желтой прессе с резкой критикой, назвав журналистов падальщиками и помоишниками.