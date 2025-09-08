Интернет и СМИ
00:26, 9 сентября 2025

Жена Петросяна обратилась к журналистам-«падальщикам»

Жена Петросяна назвала журналистов падальщиками и призвала их «завалиться»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Жена комика, народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обратилась к желтой прессе с резкой критикой, назвав журналистов «падальщиками» и «помоишниками». Такое сообщение она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), сопроводив пост фотографией своего супруга.

Такое заявление она сделала на фоне распространяющихся слухов о его ухудшении юмориста. Брухунова потребовала «завалиться, закрыться». Она подчеркнула, что ее супруг работает в преддверии своего большого юбилея.

8 марта стало известно, что Петросяна экстренно госпитализировали с кишечным кровотечением. Артисту стало плохо дома, его близкие вызвали скорую помощь. 9 марта юмориста выписали, так как он почувствовал себя лучше.

