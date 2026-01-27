Реклама

Жестоко избитая российская инста-модель примирилась с обидчиком

Российская инста-модель Тартанова примирилась с обидчиком, который ее избил
Мария Винар

Фото: @model_moskva__m

Жестоко избитая российская инста-модель (Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Анжелика Тартанова примирилась с обидчиком, которому может грозить до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Адвокат манекенщицы отозвал апелляционную жалобу на домашний арест Дмитрию Кузьмину, который ее искалечил. Он объяснил, что решение было принято самой пострадавшей.

В связи с этим обидчик Тартановой должен оплатить ее лечение, а также компенсировать моральный ущерб. Однако сама модель пока не может объяснить причины конфликта, поскольку не помнит, что произошло в тот день.

О пропаже Тартановой стало известно 9 декабря 2025 года. Ее сестры утверждали, что она перестала выходить на связь две недели назад. Позже модель нашли в реанимации с ушибом мозга, кровоизлиянием и гематомами. Тартанова обвинила в побоях Кузьмина. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

