Жительница приграничного региона России получила ранение при ударе дрона ВСУ

Хинштейн: Жительница Курской области получила ранение при атаке дрона ВСУ

Жительница Курской области получила ранение при атаке дрона ВСУ. Об этом рассказал в Telegram глава приграничного региона Александр Хинштейн.

По его словам, беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на участке дороги между населенными пунктами Михайловка и Щекино Рыльского района еще 25 января. Однако в больницу пострадавшая россиянка обратилась только 27 января, указал губернатор.

У 55-летней женщины диагностированы многочисленные ушибы, а также минно-взрывная травма, акубаротравма и сотрясение головного мозга.

«Уважаемые жители, враг продолжает свои подлые атаки. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности и берегите себя», — напомнил в этой связи Хинштейн.

ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России беспилотниками. Так, 26 января жертвой еще одного удара стал житель Белгородской области. Он находился в автомобиле, на который спикировал украинский дрон.