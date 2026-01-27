Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 27 января 2026Россия

Жительница приграничного региона России получила ранение при ударе дрона ВСУ

Хинштейн: Жительница Курской области получила ранение при атаке дрона ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Жительница Курской области получила ранение при атаке дрона ВСУ. Об этом рассказал в Telegram глава приграничного региона Александр Хинштейн.

По его словам, беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на участке дороги между населенными пунктами Михайловка и Щекино Рыльского района еще 25 января. Однако в больницу пострадавшая россиянка обратилась только 27 января, указал губернатор.

У 55-летней женщины диагностированы многочисленные ушибы, а также минно-взрывная травма, акубаротравма и сотрясение головного мозга.

«Уважаемые жители, враг продолжает свои подлые атаки. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности и берегите себя», — напомнил в этой связи Хинштейн.

ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России беспилотниками. Так, 26 января жертвой еще одного удара стал житель Белгородской области. Он находился в автомобиле, на который спикировал украинский дрон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это абсолютно неверно». Белый дом спешно опроверг резкий ультиматум Киеву. О чем идет речь?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Появилось видео уничтожения набитого дальними БПЛА ВСУ грузовика

    Рост цен в Москве оказался минимальным среди всех регионов России

    Премьер Британии спародировал Макрона

    Аэропорт Москвы вернулся к штатной работе на фоне непогоды

    Страны Северной Европы захотели использовать Россию в своих целях

    Скрученный силовиками российский подросток попал на видео

    Появились подробности о смерти бывшего тренера сборной России по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok