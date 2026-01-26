Реклама

Россия
21:23, 26 января 2026Россия

Один человек стал жертвой удара ВСУ по российскому региону

Гладков: В результате удара ВСУ по Белгородской области погиб один человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области. Жертвой удара стал один человек, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — привел подробности глава Белгородской области. Он принес соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее, 26 января, Минобороны России заявило, что ВСУ осуществили массированный налет беспилотниками на Белгородскую область. За четыре часа — с 11:00 до 15:00 — в небе над регионом было сбито 16 дронов.

