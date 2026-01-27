Журналистка попала под слезоточивый газ и выругалась в прямом эфире

Журналистка CNN Сиднер попала под действие слезоточивого газа в Миннеаполисе

Корреспондент американского телеканала CNN Сара Сиднер попала под действие слезоточивого газа, освещая протесты в Миннеаполисе. Фрагмент прямого эфира опубликовало издание TMZ.

Сиднер рассказывала о ходе протестов, находясь в центре событий. В какой-то момент она стала сильно кашлять и выругалась. «О черт. Секундочку», — обратилась она к коллеге в перерывах между приступами кашля. Судя по фрагменту эфира, следом незнакомый мужчина дал ей воды, после чего журналистке полегчало и она продолжила речь.

«Люди здесь все помогают друг другу, включая журналистов. Это очень сильный газ», — сказала Сиднер. Находящаяся в студии ведущая CNN предложила ей сделать перерыв и вернуться в эфир позднее.

Комментируя произошедшее на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Сиднер заявила, что из-за слезоточивого газа, который применила полиция, было невозможно дышать. «Было практически ничего не видно», — добавила журналистка. По ее словам, она и другие люди укрылись от газа в магазине пончиков.

Ранее сообщалось, что у консервативного журналиста и блогера Ника Сортора отобрали камеру во время протестов в Миннеаполисе. Он обвинил в грабеже «сомалийских бандитов».