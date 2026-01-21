Известного журналиста ограбили на улице

У американского журналиста Сортора отобрали камеру на протестах в Миннеаполисе

У известного консервативного журналиста и блогера Ника Сортора отобрали камеру во время протестов в американском Миннеаполисе. О грабеже он сообщил на странице в соцсети X.

Сортор выложил видео, на котором показано, как женщина на улице отбирает у него камеру и убегает, а затем садится в машину. Блогер пытается догнать ее, однако не успевает и хватается за ручку автомобиля. Машина трогается с места и протаскивает его вперед. В конце концов журналист отпускает ручку, и злоумышленница уезжает.

«Они только что украли мою камеру», — позднее сказал Сортор своему оператору. При этом журналиста и его спутников окружила группа людей, один из которых принялся требовать, чтобы они покинули это место.

В своей публикации в X инфлюэнсер заявил, что его ограбили «сомалийские бандиты». Сортор добавил, что украденная камера стоила порядка 1000 долларов (77 тысяч рублей по текущему курсу), и призвал органы правопорядка провести рейд в районе, где произошел инцидент.

Протесты разгорелись в Миннеаполисе после того, как агент Иммиграционной и таможенной службы США выстрелил в женщину за рулем авто. Как утверждалось, агенты проводили связанные с иммигрантами операции в городе. 37-летняя женщина, предположительно, «использовала свой автомобиль в качестве оружия, пытаясь сбить сотрудников правоохранительных органов». Она не выжила.