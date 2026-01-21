Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:46, 21 января 2026Интернет и СМИ

Известного журналиста ограбили на улице

У американского журналиста Сортора отобрали камеру на протестах в Миннеаполисе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

У известного консервативного журналиста и блогера Ника Сортора отобрали камеру во время протестов в американском Миннеаполисе. О грабеже он сообщил на странице в соцсети X.

Сортор выложил видео, на котором показано, как женщина на улице отбирает у него камеру и убегает, а затем садится в машину. Блогер пытается догнать ее, однако не успевает и хватается за ручку автомобиля. Машина трогается с места и протаскивает его вперед. В конце концов журналист отпускает ручку, и злоумышленница уезжает.

«Они только что украли мою камеру», — позднее сказал Сортор своему оператору. При этом журналиста и его спутников окружила группа людей, один из которых принялся требовать, чтобы они покинули это место.

В своей публикации в X инфлюэнсер заявил, что его ограбили «сомалийские бандиты». Сортор добавил, что украденная камера стоила порядка 1000 долларов (77 тысяч рублей по текущему курсу), и призвал органы правопорядка провести рейд в районе, где произошел инцидент.

Протесты разгорелись в Миннеаполисе после того, как агент Иммиграционной и таможенной службы США выстрелил в женщину за рулем авто. Как утверждалось, агенты проводили связанные с иммигрантами операции в городе. 37-летняя женщина, предположительно, «использовала свой автомобиль в качестве оружия, пытаясь сбить сотрудников правоохранительных органов». Она не выжила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США отреагировали на приглашение Путина в «Совет мира»

    Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ

    Трясина, келья, туалет. Семь странных мест, где зумеры ищут дом и отдых

    Мужчина переоделся женщиной и обокрал бывшего коллегу

    Звезда «Кухни» высказался об экранизациях русской классики

    Лидер страны ЕС резко высказался о США

    В МИД Дании отреагировали на заявление Трампа о захвате Гренландии силой

    В Дании отказались обсуждать с США продажу Гренландии

    Мать пропавшего в Босфоре российского пловца прокомментировала обнаружение тела

    Ксения Собчак снялась без макияжа в постели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok