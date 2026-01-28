28 января в России отмечается День высших офицерских классов ВМФ. А в мире вспоминают о важности защиты личных данных в интернете, а также о проблеме безработицы. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 28 января 2026 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России 28 января

День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Высшие специальные офицерские классы представляют собой учебное заведение, специализирующееся на переподготовке офицерских кадров для Военно-Морского флота. История праздника уходит корнями в 1827 год, когда в морском ведомстве был учрежден офицерский класс при Морском кадетском корпусе.

Праздники в мире 28 января

Международный день защиты персональных данных

Персональные данные — это любая информация о человеке, в том числе его имя, дата и место рождения, адрес, семейное положение, сведения о доходах, образовании, состоянии здоровья и так далее. Эти данные непрерывно подвергаются обработке: в сферах труда и здравоохранения, при покупке товаров или услуг, во время путешествий или пользования интернетом.

В 2006 году Совет Европы объявил 28 января Днем защиты персональных данных, чтобы напомнить людям о рисках, связанных с обработкой персональных данных. Еще одна миссия дня — научить граждан отстаивать свои права в этой сфере.

Всемирный день безработных

Безработица — это ситуация, при которой часть активного трудоспособного населения не может найти работу. Проблема возникает, когда число людей, желающих трудоустроиться, превышает количество рабочих мест.

По официальным данным, на протяжении последних лет уровень безработицы в РФ снижается. В 2010 году он составлял 7,3 процента, в 2019-м — 4,6 процента, а в апреле 2024-го достиг исторического минимума и составил 2,6 процента.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в мире 28 января

Международный день Lego;

День снежных горок;

День рождения дизельного двигателя.

Какой церковный праздник 28 января

День памяти преподобного Павла Фивейского

Согласно преданию, Павел Фивейский родился в Египте, в городе Фиваиде. Во время гонений он поселился в пустыне, в пещере у подножия горы и прожил там 91 год, неустанно молясь Богу.

Преставился преподобный Павел в возрасте 113 лет. Он не основал ни одной обители, но вскоре после его кончины появилось много подражателей его жизни. Так, Церковь считает святого отцом православного монашества.

Фото: Master of Messkirch / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 28 января

День памяти святого Герасима, патриарха Александрийского;

День памяти священномученика Михаила Самсонова, пресвитера;

День памяти преподобных Прохора Пшинского и Гавриила Лесновского.

Приметы на 28 января

На Руси Павлов день считали праздником колдунов. Для защиты от порчи и сглаза люди усерднее молились, стучали по дереву и плевали через плечо.

28 января полагалось мыться в бане, делать уборку и одеваться в чистое — грязь может привлечь внимание нечисти.

Выйти в Павлов день из дома голодным — к болезни.

Хвастаться своими достижениями — значит, сглазить удачу.

Кто родился 28 января

Сергей Супонев (1963-2001)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Российский телеведущий и продюсер, получивший большую популярность в конце 90-х и начале нулевых как ведущий популярных детских и развлекательных передач на телевидении — «Звездный час», «Зов джунглей», «Царь горы» и «До 16 и старше».

Американский актер, известный прежде всего благодаря роли Фродо Бэггинса в кинотрилогии «Властелин колец» режиссера Питера Джексона. Также он снимался в фильмах «Вечное сияние чистого разума», «Город грехов», «Девять» и других.

Кто еще родился 28 января