Артемий Лебедев дал два совета желающим зарабатывать «хоть какие-то деньги»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал два совета 14-летнему подписчику, как зарабатывать «хоть какие-то деньги». В выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что для того, чтобы добиться успехов в карьере, нужно усердно работать.

Подписчик блогера поинтересовался у него, можно ли найти такую работу, на которой не нужно будет прикладывать много усилий и при этом получать высокую зарплату. Лебедев ответил автору вопроса, что такого не бывает. «Вам должно быть тяжело и сложно много лет. И тогда, может быть, к 40 годам вы начнете зарабатывать хоть какие-то деньги, на что-то похожие», — констатировал дизайнер.

Он также призвал подписчика «не считать начальство идиотами». По словам блогера, если у человека возникают подобные мысли, то он может сам попробовать стать руководителем какого-либо проекта. «Не станете ли вы в этот момент начальником-идиотом?» — порассуждал Лебедев.

