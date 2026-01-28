Реклама

18:17, 28 января 2026Мир

Дания ввела ограничения на передвижение российских дипломатов в ЕС

Виктория Кондратьева
Фото: Asmus Koefoed / Shutterstock / Fotodom  

Дания уведомила посольство России о введении ограничений на передвижение российских дипломатов в пределах Евросоюза. Об этом заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин, передает РИА Новости.

По его словам, с 23 января посольство обязано информировать МИД Дании минимум за 24 часа о въезде на датскую территорию любых сотрудников российских дипмиссий, аккредитованных в других странах ЕС, включая членов их семей. Такое же правило действует при выезде сотрудников посольства в Копенгагене в другие государства союза.

Посол назвал эти меры нарушающими дух Венской конвенции, поскольку они осложняют выполнение служебных функций. Ограничения введены в рамках 19-го пакета санкций ЕС, который обязывает российских дипломатов уведомлять власти каждой страны Шенгенской зоны о пересечении ее границы.

Ранее аналогичные ограничения в отношении российских дипломатов ввела Франция. Посольство России заявило, что ограничения на передвижения российских дипломатов, введенные Европейским союзом (ЕС), являются дискриминационной мерой и осложнят работу дипломатического корпуса.

В российском представительстве отметили, что проследят за тем, как новые правила будут применяться на практике. «В случае злоупотреблений будем реагировать», — подчеркнули в посольстве, не уточнив возможных ответных шагов со стороны России.

