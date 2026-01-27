Реклама

Посольство России назвало дискриминацией ограничения для российских дипломатов в ЕС

Посольство РФ во Франции сочло ограничения ЕС дискриминацией и пообещало ответ
Анжелика Бережная
Фото: Francois Lenoir / Reuters

Посольство России во Франции заявило, что ограничения на передвижения российских дипломатов, введенные Европейским союзом (ЕС), являются дискриминационной мерой и осложнят работу дипломатического корпуса. Об этом сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

«Это, несомненно, создаст дополнительные сложности в работе, не говоря уже о том, что речь идет, по сути, о дискриминационной мере, поскольку такой порядок введен только в отношении российских дипломатов», — сказали в посольстве.

В российском представительстве отметили, что проследят за тем, как новые правила будут применяться на практике. «В случае злоупотреблений будем реагировать», — подчеркнули в посольстве, не уточнив возможных ответных шагов со стороны России.

Ранее МИД Франции официально проинформировал посольство России в Париже об ограничении передвижения дипломатов. Теперь российское посольство должно уведомлять французское внешнеполитическое ведомство о приезде или проезде транзитом аккредитованных в других странах Европейского союза (ЕС) дипломатов не позднее чем за 24 часа.

