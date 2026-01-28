Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 28 января 2026Россия

Депутат Госдумы получил вопрос о «стоимости его услуг» для помощи бойцу СВО

Депутат Госдумы Иванов: Граждане благодарят за помощь соленьями и кабачками
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о поступившем к нему обращении в интересах неназванного участника специальной военной операции (СВО). Об этом парламентарий рассказал в Telegram.

Иванов сообщил, что связавшийся с ним человек поинтересовался о том, в какую сумму депутат оценивает свое содействие бойцу. «Первый вопрос гражданина: "...хотелось бы понимать стоимость ваших услуг, хотя бы минимум-максимум..."» — написал он.

В этой связи Иванов напомнил, что он и его команда помогают всем обратившимся бесплатно, в том числе и участникам СВО и их близким. При этом он указал, что иногда граждане выражают благодарность в виде продуктов питания — присылают домашние соленья, настойки, яблоки и кабачки. «Но это [происходит] редко и исключительно добровольно», — подчеркнул депутат.

Ранее депутат Иванов помог решить проблему участника спецоперации, которому присвоили статус самовольно оставившего воинскую часть. После вмешательства парламентарий и прокуратуры права бойца удалось восстановить. Его статус был изменен на «пропавший без вести».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти прояснили судьбу двух тысяч пропавших бойцов СВО. Некоторые отказывались выполнять боевые задачи

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В России рекордно взлетели продажи одного вида транспортных средств

    Акции российских золотодобытчиков стремительно подорожали

    Российская пенсионерка сдала полиции истязавшую внучку дочь

    Совершивший массовую расправу в российском городе сделал неожиданное признание

    Сотрудникам МВД и Росгвардии захотели резко поднять зарплату

    Изрезавший ножом жену и 14-летнего сына мужчина раскрыл причины конфликта

    Ребенок вывалился из движущейся машины посреди оживленного перекрестка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok