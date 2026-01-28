Депутат Госдумы получил вопрос о «стоимости его услуг» для помощи бойцу СВО

Депутат Госдумы Иванов: Граждане благодарят за помощь соленьями и кабачками

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о поступившем к нему обращении в интересах неназванного участника специальной военной операции (СВО). Об этом парламентарий рассказал в Telegram.

Иванов сообщил, что связавшийся с ним человек поинтересовался о том, в какую сумму депутат оценивает свое содействие бойцу. «Первый вопрос гражданина: "...хотелось бы понимать стоимость ваших услуг, хотя бы минимум-максимум..."» — написал он.

В этой связи Иванов напомнил, что он и его команда помогают всем обратившимся бесплатно, в том числе и участникам СВО и их близким. При этом он указал, что иногда граждане выражают благодарность в виде продуктов питания — присылают домашние соленья, настойки, яблоки и кабачки. «Но это [происходит] редко и исключительно добровольно», — подчеркнул депутат.

Ранее депутат Иванов помог решить проблему участника спецоперации, которому присвоили статус самовольно оставившего воинскую часть. После вмешательства парламентарий и прокуратуры права бойца удалось восстановить. Его статус был изменен на «пропавший без вести».

