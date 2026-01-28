Реклама

02:30, 28 января 2026

Девушка организовала вонючую месть токсичному соседу своего бойфренда

Олег Давыдов
Фото: paikong / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником DowntownDimension226 призналась в том, как несколько лет назад отомстила токсичному соседу своего бойфренда. По ее словам, тот всем напропалую лгал, изменял своей девушке и вел себя крайне эгоистично с друзьями.

«Они жили в доме, где постоянно устраивались вечеринки. В какой-то момент мне надоело, что сосед помыкает всеми, и я решила отомстить. Пока он был в отъезде, я проникла в его спальню на первом этаже, взяла сыр из холодильника и засунула его в прорезь, которую сделала в матрасе», — написала девушка.

Следом она расстегнула молнию на спинке его игрового кресла и положила сыр и туда. Наконец, последний кусочек она засунула в вентиляционное отверстие обогревателя, примыкавшего к кровати.

«Я никогда не рассказывала своему парню об этом. Сосед тоже никогда не упоминал о сыре, что наводит меня на мысль, что он его так и не нашел. Мне хочется верить, что я испортила ему много половых контактов в этой спальне», — заключила автор.

Ранее другая девушка придумала вонючую месть для школьной задиры. Оказавшись на вечеринке у нее дома, она нашла банку тунца и решила зайти в пару пустых комнат, в том числе в гостевую и прачечную, разобрать карнизы и запихнуть туда консервированный тунец.

