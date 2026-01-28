Реклама

69-я параллель
15:03, 28 января 202669-я параллель

Дороги в Норильске построят из шлаков и вскрышных пород рудников «Норникеля»

Шлаки рудников «Норникеля» применят для строительства дорог в Норильске
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (Редактор)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Вскрышные породы и шлаки цветной металлургии предлагают использовать при строительстве дорог в арктических условиях. Разработкой для компании «Норникель» занимается Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет. По словам специалистов, это поможет решить проблему дефицита строительных материалов в северных регионах.

«Вскрышные породы и шлаки, которые образуются в процессе добычи никеля и меди, — это побочная продукция, которая долгое время считалась отходами. Проведенные исследования показали, что это ценное сырье, которое может быть использовано в качестве щебня, щебеночно-песчаных смесей, заполнителей в бетонах, а также просто использоваться как техногенный грунт», — пояснил директор центра компетенций «Использование вторичных материальных ресурсов в строительной отрасли» Александр Лунев.

Перспективным объектом для применения новой технологии может стать капитальный ремонт автомобильной дороги НорильскДудинка. По словам ученого, в Норильске особенно остро стоит проблема с транспортировкой классических строительных материалов, в то время как в городе есть разнообразные качественные побочные продукты производства.

Сейчас разработчики создают конструктивные и технические решения для строительства дорог из этих материалов. К концу 2024 года планируется подготовить технико-экономическое обоснование их применения для проектных организаций.

