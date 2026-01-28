ДТП затруднило движение в Москве

В Москве авария на проспекте Андропова затруднила движение транспорта

В Москве автомобильная авария на проспекте Андропова затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла в районе дома 19. «На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

Затруднено движение транспорта по проспекту в сторону центра города. Водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Из-за снегопада движение затруднено из-за буксующих фур на МКАД в районе Дмитровского и Волоколамского шоссе.

Ожидается, что снегопад продолжится весь день. Москвичам посоветовали пересесть с автомобилей на метро.

Ранее сообщалось, что после обильных снегопадов в Москве резко похолодает к выходным, 31 января и 1 февраля. Температура может снизиться до минус 15 градусов.

