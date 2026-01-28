Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
09:36, 28 января 2026Авто

ДТП затруднило движение в Москве

В Москве авария на проспекте Андропова затруднила движение транспорта
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетДТП в Москве:

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Москве автомобильная авария на проспекте Андропова затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла в районе дома 19. «На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

Затруднено движение транспорта по проспекту в сторону центра города. Водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Из-за снегопада движение затруднено из-за буксующих фур на МКАД в районе Дмитровского и Волоколамского шоссе.

Ожидается, что снегопад продолжится весь день. Москвичам посоветовали пересесть с автомобилей на метро.

Ранее сообщалось, что после обильных снегопадов в Москве резко похолодает к выходным, 31 января и 1 февраля. Температура может снизиться до минус 15 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Вылетевший из Вьетнама в Россию самолет подал сигнал бедствия

    Отец участника СВО решил не хоронить сына по одной причине

    Сложивший полномочия сенатор Совфеда отправится на СВО

    Подмосковье выполнило половину месячной нормы по осадкам за сутки

    Победитель лотереи лишился четырех миллионов рублей из-за медлительности

    Кудрявцева высказалась о доходах Екатерины Гордон фразой «ездит на последнем Гелендвагене»

    УАЗ объявил сроки производства нового рамного внедорожника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok